На Великодні свята до кладовищ у Львові курсуватиме більше автобусів

Під час Великодніх свят, з 1 до 4 травня, у Львові збільшать кількість громадського транспорту, який курсує до Голосківського та Сихівського кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Йдеться про автобусні маршрути № 55, 38 та тролейбусний маршрут № 38.

«На Великодні свята ми посилюємо роботу маршрутів громадського транспорту, який курсує до кладовищ міста Львова. Власне, якщо ми говоримо про Голосківське кладовище, то ми підсилюємо маршрут № 55 – буде курсувати 4 одиниці. На нього можна буде сісти на вул. Під Дубом біля ТРЦ «Форум». Також збільшуємо частоту курсування тролейбусного маршруту № 31 до Сихівського кладовища – буде курсувати 4 одиниці, а також маршрут № 38 буде підсилено, і він також буде курсувати до Сихівського кладовища. Ми збільшуємо кількість транспорту на вихідні з 1 до 4 травня», – повідомив начальник управління транспорту Орест Олеськів, передає пресслужба мерії.

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Він також нагадав про те, що, попри «жовту» карантинну зону, у місті продовжують діяти встановлені обмеження. Це масковий режим, сидячі місця, єдина зміна стосується лише перевезення пільгових категорій: зараз діє рекомендація по проїзду пільгових категорій з 11 до 16 години.

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