На Львівщині вперше відзначать роковини масових розстрілів у тюрмах Західної України у 1941 році

На Львівщині вперше відзначать роковини масових розстрілів у тюрмах Західної України у червні 1941-го. Цьогоріч минає 80 років. День увічнення пам’яті загиблих встановили 23 червня. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 27 квітня, передає Львівський портал.

Відтак, у встановлений день органи місцевого самоврядування, підприємства та організації на території Львівської області мають вивішувати Державний прапор з траурною стрічкою.

Також обласні обранці закликали прийняти відповідне рішення колег з сусідніх областей.

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Зазначимо, 22-23 червня 1941 року розпочалися масові розстріли політв’язнів у тюрмах НКВС у Західній Україні, а згодом і в решті регіонів країни. Упродовж двох тижнів радянська влада знищила близько 22 тисяч людей, яких переслідувала за політичні переконання.

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