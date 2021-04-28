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На Львівщині створили оновлену Агенцію регіонального розвитку. Деталі

Юлія Осим

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Депутати Львівщини погодили створення оновленої Агенції регіонального розвитку області. Її засновниками стануть Львівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація. Відповідне рішення проголосували на сесії 27 квітня, передає Львівський портал.

В обов’язках Агенції – регіональний розвиток Львівщини, зокрема, допомага суб’єктам як-от територіальним громадам, в реалізації програм і проєктів регіонального розвитку, також залучення інвестицій в регіон, підтримка міжсекторної співпраці та сприяння органам місцевого самоврядування у пошуку та залученні фінансових ресурсів, підтримка міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Фінансування у поточному році здійснюватимуть у межах Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 рр. у сумі 500 тисяч грн, а також інших джерел.

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«Щодо джерел фінансування, станом на сьогодні в межах програм секторальної підтримки, який охоплює декілька областей, ми маємо для нашої агенції незначну суму коштів. Також отримали відповідний лист від Міністерства розвитку громад та територій, яке, власне, здійснює спеціальну аналітику в частині діяльності тих чи інших агенцій. Буде розглядатися додатковий ресурс в межах державного бюджету якраз для інституційної діяльності таких агенцій», – пояснив директордепартаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда.

Так, засновниками Агенції стануть Львівська облрада та Львівська ОДА у пропорційному співвідношенні. Буде створена наглядова рада, склад якої визначать засновники. Щодо чисельності осіб, які входитимуть до ради, то для початку планується близько 10 осіб.

«Це буде вирішувати наглядова рада. Але доречно розпочати роботу з директора, бухгалтера, 2-3 проєктних менеджерів і 2-3 аналітиків. Цього буде більше ніж достатньо, щоб увійти на початку року в певний ритм»,  – додав Степан Куйбіда.

Він додав, що Агенція регіонального розвитку Львівщини у тому форматі, у якому функціонувала раніше, не була конкурентоспроможною.

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