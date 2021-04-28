До Львівської галереї мистецтв потрапила ікона XIX ст., вилучена на кордоні

Львівській галереї мистецтв передали цінну ікону другої половини ХІХ ст., яку галицькі митники вилучили на кордоні. Автор роботи невідомий, а вартість становить 20 тисяч євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Ікону «Богородиця з дитям», що незаконно переміщували через кордон, львівські митники вилучили у жовтні 2016 року. Тоді її пересилали зі США в Україну. У декларації вказувалося, що пересилають канцелярські товари.

Згідно з оцінками експертів, ікона датується 1864 роком, робота невідомого художника. Її вартість 20 тисяч євро (без оцінки вартості окладу зі срібла та каміння).

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Відтак, за рішенням експертно-фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, повернених відповідно до закону в дохід держави, ікону передали до Львівської

національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького для постійного її зберігання.

До слова, за словами керівника галицької митниці, ця ікона є найціннішою серед тих, які працівники митниці вилучили упродовж останніх років.

Наразі у галереї мають відреставрувати ікону, аби надалі зберігати її для відвідувачів.

Фото Галицької митниці

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