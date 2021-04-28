ОСТАННІ НОВИНИ

До Львівської галереї мистецтв потрапила ікона XIX ст., вилучена на кордоні

Юлія Осим

|

Львівській галереї мистецтв передали цінну ікону другої половини ХІХ ст., яку галицькі митники вилучили на кордоні. Автор роботи невідомий, а вартість становить 20 тисяч євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Ікону «Богородиця з дитям», що незаконно переміщували через кордон, львівські митники вилучили у жовтні 2016 року. Тоді її пересилали зі США в Україну. У декларації вказувалося, що пересилають канцелярські товари.

Згідно з оцінками експертів, ікона датується 1864 роком, робота невідомого художника. Її вартість 20 тисяч євро (без оцінки вартості окладу зі срібла та каміння).

Реклама партнерів

Відтак, за рішенням експертно-фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, повернених відповідно до закону в дохід держави, ікону передали до Львівської
національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького для постійного її зберігання.

До слова, за словами керівника галицької митниці, ця ікона є найціннішою серед тих, які працівники митниці вилучили упродовж останніх років.

Наразі у галереї мають відреставрувати ікону, аби надалі зберігати її для відвідувачів.

Фото Галицької митниці

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України
Ірина МАРЧУК
Паска на подушці та спалювання діда. Маловідомі звичаї перед Великоднем Західної України

В Україні з 26 квітня розпочався Страсний тиждень – період строгого посту, який особливо вирізняється серед інших тижнів...

Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...