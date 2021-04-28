Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і заборони туристичних подорожей за кордон, ви маєте виняткову нагоду вибратись на природу з друзями чи сім’єю.

Львівський портал зібрав декілька маловідомих мальовничих туристичних перлин Львівщини, які можна оглянути на травневі вихідні. Вони знаходяться на відстані близько 100 кілометрів від Львова. Усі ці місця можна відвідувати по одинці, або ж вдало поєднувати у маршрут, щоб зробити мандрівку ще більш насиченою.

Свірзький замок

Розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Його ще називають діамантом без оправи, оскільки він вважається одним з найкрасивіших замків Західної України. На даний момент вхід у сам замок зачинений, проте це не привід не відвідати його. Біля замку знаходиться озеро, біля якого можна влаштувати невеликий пікнік. Від самого замку віє величчю та історією, а найбільша краса збережена ззовні, а не всередині.

Як дістатись? Власним автомобілем через трасу Н09 (60 хвилин від Львова) або автобусами з 5-ї автостанції, які курсують кожні 30 хвилин.

Мисливський будинок у селі Збруї

Село Збруї розташоване у Бродівському районі Львівщини. Тут знаходиться крихітний острівець з будиночком, який став окрасою мисливських угідь державного підприємства «Мисливське господарство «Стир». Про це місце, до речі, знають не так багато людей. Тут зазвичай організовують фотосесії. Інколи можуть приїхати і туристи, які хочуть відпочити від міської метушні і побути в гармонії із природою.

Також на території мисливського господарства діє невеликий готель, де можна залишитися з ночівлею. Приїхавши сюди, ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Чортів Камінь у селі Підкамінь

Чортів Камінь – це старе 16-метрове геоморфологічне утворення на височині.

Біля його підніжжя ви зустрінете Домініканський монастир – видатна пам’ятка архітектури XVII–XVIII ст, а також давні козацькі поховання.

Як дістатись? Автомобілем по трасі Київ–Чоп або автобусом з 2-ї автостанції в напрямку «Броди», автобуси відправляються з інтервалом у 5-10 хвилин.

Водоспад Фантом у Лапшині

Один з найдивніших водоспадів України – водоспад у селі Лапшин Жидачівського району, що за 84 км від Львова. Водограй можна побачити лише кілька разів на рік – у цьому його головна особливість. Саме через це його ще називають водоспад – привид або ефемерний водоспад.

Природне диво розташоване на місці потоку, що виникає після великих дощів з води, яка стікає з гори Бакоцино. Водоспад-привид має у собі 9 каскадів, що сягають 8 метрів у довжину.

Як дістатись? Автомобілем у напрямку Журавно, опісля переїхати річку Дністер і за мостом повернути ліворуч. Їхати дорогою до села Лапшин у сторону лісу (200 метрів над Дністром).

Блакитне озеро у Турці

Кам’яний кар’єр у Турці давно називають Блакитним озером через його колір. Він розташований у горах Турки. Купатися у кар’єрі заборонено, оскільки він є небезпечним та сягає до 20 метрів глибини. Проте на березі мальовничої водойми можна відпочити та зробити неймовірні фото на згадку. Подорож можна продовжити в Турці, адже це місто спадщина Бойків, і має в собі багато легенд та історичних пам’яток.

Як дістатись? Автомобілем до міста Турка, точну локацію можна знайти на Google–мапах «Турківський кар’єр». Якщо добиратись автобусом, то з площі Двірцевої (АС № 8) будь – який автобус, що має зупинку в місті Турка.

Національний природний парк «Сколівські бескиди»

На території природного парку розташовано чимало локацій, які неодмінно зацікавлять туриста. Про найцікавіші з них ми розповімо детальніше.

Фортеця Тустань. Наскельна дерев’яна фортеця Тустань знаходиться поблизу села Урич (Сколівський район, Львівська обл.) Тустань – це залишки давньоруського оборонного комплексу на скелях, що входить до складу однойменного історико-культурного заповідника. Одночасно Тустань є цікавою пам’яткою геології, а також унікальною історичною знахідкою. Окрім самих скель, цікавими для оглядин будуть музей Тустані та культурний центр «Хата у Глубокім».

Як дістатися до Тустані? Автомобілем зі Львова можна дістатися трасою Е471. Навпроти зупинки в селі Дубина потрібно звернути із траси та їхати через залізничний переїзд до контрольно-пропускного пункту «Сколівські Бескиди». Якщо подорожуєте автобусом чи поїздом, то варто доїхати до станції Сколе і звідти кілька кілометрів пройти пішки.

Водоспад Кам’янка

У межах масиву Сколівські Бескиди обов’язково відвідайте водограй Кам’янка, що розташований на річці з однойменною назвою, неподалік села Дубина. Він утворився у мальовничому проломі в гірському хребті. Вода водоспаду спадає з масивних кам’яних брил, а знизу на лівому березі річки Кам’янка розміщені величезні вертикальні скелі.

Фото із мережі

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