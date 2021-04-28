Блаженніший Святослав: «Христос воскресне незалежно від того, хто які накладе обмеження на святкування»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав про святкування Великодня в умовах карантину:

«Ми наближаємось до світлого Воскресіння Христового – найбільшого християнського свята у році, який називаємо «великим днем», святом Пасхи Христової. Цього року ми знову будемо святкувати в умовах карантину та обмежень, пов’язаних із поширенням цієї новітньої смертоносної коронавірусної хвороби.

Для того, щоб це свято принесло справді радість, а не смуток чи сльози того, хто захворів або перебуває у небезпеці смерті, закликаю всіх пережити його з відповідальністю за власне здоров’я і здоров’я своїх ближніх.

Цього року ми будемо служити наші Пасхальні відправи, будемо транслювати їх наживо. Навіть дамо можливість власноруч освятити пасхальні кошики онлайн тим, хто відчуває обов’язок на ці свята залишитися вдома.

Ми будемо робити все, аби наші храми, монастирі, парафії були безпечним для здоров’я місцем. Прошу усіх дотримуватися вимог, які встановлюють у різних частинах України компетентні органи державної влади. Також я дуже прошу: ідучи до храму, перевірте самопочуття. Якщо ви відчуваєте нездужання, маєте підвишену температуру, ознаки застуди чи, можливо, є у групі підвищеного ризику або вам більше ніж 65 років, подумате про те, що, мабуть, краще залишитися вдома і молитися з нами онлайн.

Ми створимо всі можливості для того, щоби ви взяли участь у богослужіннях надворі, щоб на наших церковних подвір’ях було добре чути великодній спів і молитву. Усі наші освячення кошиків ми будемо проводити тільки надворі. Я дуже прошу: навіть якщо ви маєте можливість молитися у храмі, приходьте у масці, дотримуйтеся дистанції та дезінфікуйте руки.

Зробімо разом все для того, щоби на цей Великдень вся Україна раділа, а не плакала. Нехай воскреслий Христос наділить нас відчуттям любові, миру і радості. Бо Христос воскресне, незалежно від того, хто які накладе обмеження на святкування. Христос воскресне для тебе і для мене, аби наша земна радість у ньому отримала своє сповнення.

Сподіваюся на співпрацю, свідомість і відповідальність із вашого боку, а також на ваше християнське чисте сумління».

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