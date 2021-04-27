У «Львівській політехніці» будуть думати, як зробити зі Львова «розумне місто»

На базі «Львівської політехніки» створять Міжнародний інноваційний центр Східної Європи, який розроблятиме стратегії для того, аби зробити українські міста «розумними». Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій України.

У Міжнародному інноваційному центрі при «Львівській політехніці» працюватимуть науковці, експерти, посадовці Міністерства розвитку громад та представники некомерційної британської організації «Всесвітній форум розумних міст» (WSCF). Вони будуть розробляти стратегічний план Smart City для міст України.

Власне, план «розумного міста» найперше напрацюють для Львова. Експерти проводитимуть дослідження, залучатимуть інвестиції та сприятимуть розвитку інноваційної інфраструктури. Все це для того, аби розв’язати найбільш глобальні проблеми міста.

«Мінрегіон активно працює над створенням інноваційної інфраструктури в регіонах. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки передбачає, що одним із завдань регіональної політики є запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міст на засадах концепції Smart City. Цифрова трансформація регіонів має відбуватись із застосуванням інструментів «розумного» містобудування, просторового планування та побудови інноваційних екосистем», – прокоментував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

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У вівторок, 27 квітня, Міністерство розвитку громад та територій підписав меморандум про співпрацю із некомерційною британською організацією «Всесвітній форум розумних міст» (WSCF). Сторони спільно працюватимуть над розробкою стратегічного плану Smart City не лише для Львова, а й для інших міст України.

Додамо, що Всесвітній форум розумних міст (WSCF) – британська некомерційна організація, яка має значний досвід роботи у проєктах «розумних міст». Зараз працює над кількома такими проєктами в країнах ЄС, США, Великій Британії та В’єтнамі.

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