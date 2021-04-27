П’яний мешканець Самбірщини потравив у ДТП на краденому авто

Вночі 24 квітня нетверезий мешканець Самбірського району Львівщини вкрав у свого односельчанина автомобіль Mitsubishi Pajero. Злочинець не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу, після чого не зміг продовжити рух. Відтак поліцейські швидкого його розшукали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 24 квітня близько опівночі у поліцію надійшло повідомлення від 66-річного мешканця одного з сіл Самбірського району про викрадення його автомобіля Mitsubishi Pajero

Правоохоронці виявили Mitsubishi неподалік місця викрадення – зловмисник не впорався з керуванням, в’їхав в огорожу та стіну будинку, після чого не зміг продовжити рух.

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Викрадачем виявився 35-річний мешканець одного з сіл району. Також встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Автомобіль поліцейські вилучили на арештмайданчик, зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція Львівщини