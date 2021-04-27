На Донбасі окупанти поранили українського військового

Протягом понеділка, 26 квітня, російські окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили режим «тиші», а також поранили українського захисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби збройні формування Російської Федерації продовжували порушувати режим «тиші» і дев’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Противник обстрілював наших військових у районі Водяного, Гнутового, Світлодарська, Павлополя, Авдіївки та Зайцевого, використовуючи міномети і гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу і евакуювали у медзаклад. Лікарі кажуть, що стан здоров’я чоловіка є задовільним.

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Зважаючи на активні обстріли бойовиків, військові Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Водночас українська сторона СЦКК вкотре повідомила про грубі порушення з боку російських окупантів на непідконтрольній території.

Від початку доби 27 квітня російські найманці на Донбасі вже кілька разів відкривали вогонь. Постраждалих серед українських військових немає.

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