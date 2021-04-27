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Медикам «ковідних» лікарень Львівщини продовжили виплати

Юлія Осим

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Депутати Львівщини продовжили виплати медикам, які лікують хворих на корона вірусну інфекцію у медзакладах Львівщини. У зв’язку з продовженням карантину в Україні та на Львівщині виплати продовжили на термін дії карантину і додатково ще на місяць. Таке рішення проголосували на сесії облради 27 квітня, передає Львівський портал.

Відповідно до змін, внесених до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021-2025 роки, медичні працівники комунальних некомерційних підприємств облради, визначені як «ковідні», отримають одноразову допомогу. Її розмір становить два посадові оклади. Кошти виділять з резервного фонду обласного бюджету.

Зазначимо, що на Львівщині є 27 «ковідних» установ.

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