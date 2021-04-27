Львівська облрада придбає обладнання для онкоцентру, вартістю 60 млн грн

Львівський онкоцентр отримає лінійний прискорювач типу Halcyon з комплексом обладнання на умовах лізингу. Для його придбання депутати Львівщини підтримали укладення договору на умовах фінансового лізингу. Відтак, обладнання для комунального закладу облради придбають за 60 млн грн. Відповідне рішення проголосували на сесії ЛОР, передає Львівський портал.

Так, Львівська обласна рада дозволила закупівлю спеціального медичного обладнання на умовах лізингу для комунального закладу «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр». Зокрема, лінійний прискорювач мають придбати до кінця 2021 року. Строк фінансового договору становитиме 3 роки, проте при наявності коштів облрада може виплатити його достроково. Вартість обладнання – 60 млн грн.

Авансовий платіж складає 12 млн грн (20% від загальної вартості). Для цього 6 млн грн скерують з коштів, закладених в цільовій програмі розвитку мережі та утримання автомобільних доріг. Ще 6 млн грн виділить місто Львів.

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Зазначимо, відсоткова ставка на момент укладення договору становить 9,8% річних. За словами голови бюджетної комісії ЛОР Володимира Квурта, у подальшому вона буде знижуватися.

«У лінійці подібного обладнання це обладнання high-рівня. Мешканці Львівщини отримають можливість отримувати лікування відповідно до найкращих методик. Лінійний прискорювач дозволяє працювати в п’яти різних режимах, а відповідно ефективно лікувати онкологічні захворювання і пухлини, які є великою проблемою населення регіону», – зазначив голова бюджетної комісії ЛОР Володимир Квурт.

Він додав, що таких лінійних прискорювачів Львівщині потрібно щонайменше 7. Це перше обладнання, придбане Львівською обласною радою на умовах фінансового лізингу.

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