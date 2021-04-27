Борці зі Львівщини вибороли 10 медалей на чемпіонаті України

Спортсмени зі Львівщини вибороли одразу 10 медалей на чемпіонаті України з вільної боротьби серед молодших юнаків і дівчат до 15 років. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків і дівчат до 15 років відбувся нещодавно у Харкові. У зв’язку з епідситуацією до участі у чемпіонаті України від області допускалися лише кращі 11 юнаків та 11 дівчат.

Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи серед спортсменів цієї вікової групи. Першість Європи відбудеться у Болгарії вже 25 травня.

Чемпіонами України стали Іван Залізко у вазі 41 кг та Єгор Горох у ваговій категорії 75 кг. Серед дівчат «золото» змагань вибороли Анастасія Штурмак у вазі 54 кг, Ірина Борисюк у вазі 62 кг та Соковська Надія у ваговій категорії 66 кг.

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Віце-чемпіоном змагань став Русла Кіт у вазі 62 кг. «Бронзу» вибороли Роман Дмитришин у ваговій категорії 44 кг, Олексій Штойко у вазі 57 кг, Аделіна Бондаренко у вазі 58 кг та Альбіна Клєфас у вазі 62 кг.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА