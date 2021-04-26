У Дрогобичі на відкритій території виявили 50 г розлитої ртуті

У Дрогобичі на відкритій території на вул. Самбірській вияили розлиту ртуть та розбиту скляну колбу. Ліквідовувати речовину прибули рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Про виялення металевої ртуті у Службу порятунку надійшло повідомлення 25 квітня о 14:44. На відкритій території на вул. Самбірській, 84 у Дрогобичі натрапили на розлиту речовину та на площі 0,5 кв м та розбиту скляну колбу.

Рятувальники, які прибули, механічним способом зібрали 50 г ртуті. Її передано представнику відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дрогобицької міської ради для зберігання та подальшої утилізації.

Нагадуємо, що ртуть є небезпечною отрутою для людини. При потраплянні в організм через органи дихання вона залишається там на все життя. Та загрозу становить не сам метал, а його пари. Чим вища температура, тим швидше та інтенсивніше випаровується ртуть.

Реклама партнерів

У випадку, коли ртуті розлито більше, аніж у градуснику, рятувальники радять:

зберігати спокій та уникати паніки;

вивести із приміщення всіх людей, надати допомогу дітям, інвалідам та літнім людям – вони підлягають евакуації в першу чергу;

захистити органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;

відчинити настіж усі вікна;

ізолювати максимально забруднене приміщення, щільно зачинити усі двері;

швидко зібрати документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах перед виходом із будинку;

негайно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку – зателефонувати в поліцію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.