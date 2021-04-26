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Акробати зі Львівщини вибороли «золото» на Кубку світу

Вероніка Рой

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Спортсмени зі Львівщини здобули «золото» на Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у столиці Болгарії – Софії. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

У Софії, столиці Болгарії, відбулись світові змагання зі спортивної акробатики. Тут розіграли медалі етапу Кубок світу та міжнародного турніру серед юніорів. У складі національної збірної виступали й представники Львівщини.

На етапі Кубку світу золоті медалі виборола четвірка у складі Юрія Савки, Тараса Яроша, Юрія Пуша та Станіслава Кукурудза. Хлопці вже неодноразово ставали призерами та переможцями престижних міжнародних турнірів. Тренує спортсменів Констянтин Кукурудз, хореограф – Анжела Бойко.

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У міжнародному турнірі юніорів не було рівних вихованцям дрогобицької школи спортивної акробатики. Золото змагань виборола четвірка у складі Андрія Чепелюка, Тараса Орищака, Назара Стеціва, Ростислава Стеціва.

Медалі найвищого ґатунку привезе додому і змішана пара дрогобичан у складі Анастасії Семенович та Богдана Іваника. Тренують спортсменів Жанна Жгута, Оксана Жгута, Сергій Дмитрієв, Анна Чепелюк та Тетяна Вагіла.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА

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