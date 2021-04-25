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За рік карантину відвідування церков скоротилося на дві третини, – голова ПЦУ

Вероніка Рой

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Карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, вплинули на відвідуваність церков в Україні за останній рік. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

«Ситуація зараз непроста загалом. Тому що підтримка церкви відбувається від кого? Від наших вірних. А останній рік практично дві третини храми не відвідують. Храми відвідує одна третина. І тому в церкви немає таких потужних можливостей, щоб будувати зараз нові храми», – повідомив митрополит Епіфаній.

Він зауважив, що церква ще минулого року закликала бути обережними, з огляду на ризики інфікуватися, і просить до пильності й цьогоріч.

«І в цьому році ми знову звертаємося і закликаємо наших вірних бути мудрими і відповідальними, дотримуватися карантинних обмежень, особливо ті верстви населення, які потрапляють у групу ризику. Вони повинні бути більш відповідальними щодо стану свого здоров’я. І церква буде робити все залежне від неї задля того, щоб задовольнити духовні потреби наших вірних, інколи навіть без безпосереднього спілкування. Бо сучасні засоби комунікації дозволяють це робити», – додав голова ПЦУ.

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