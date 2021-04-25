ОСТАННІ НОВИНИ

В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 людей коронавірусом

Вероніка Рой

|

Молодий чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, будучи хворим на COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди. Про це пише Укрінформ з посиланням на ВВС.

За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40° C. Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п’ять його колег та троє людей, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Усього ж він імовірно умисно заразив 22 людини.

У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовився йти додому з роботи.

Реклама партнерів

Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу та в тренажерну залу, поки чекав на результати.

Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з кінця січня.

Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...