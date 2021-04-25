В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 людей коронавірусом

Молодий чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, будучи хворим на COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди. Про це пише Укрінформ з посиланням на ВВС.

За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40° C. Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п’ять його колег та троє людей, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Усього ж він імовірно умисно заразив 22 людини.

У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовився йти додому з роботи.

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Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу та в тренажерну залу, поки чекав на результати.

Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з кінця січня.

Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.

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