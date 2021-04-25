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У Червонограді обвалилася частина муру Палацу Потоцьких

Вероніка Рой

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У суботу, 24 квітня, у Червонограді обвалилася частина цегляного хвилястого барокового муру Кристинопільського палацу (Палац Потоцьких). Про це інформує сайті Кrystynopol.info.

Як йдеться у повідомленні, 23 квітня відбулася робоча зустріч на території Палацу Потоцьких у Червонограді. У ній взяли участь представники Червоноградської філії Львівського музею історії релігії, комісія з питань охорони культурної спадщини ЛОДА, відділ культури Червоноградської міської ради, Громадської ради ЧМР, а також місцевих депутатів та активістів.

«З поміж інших питань щодо відновлення та ревіталізації об’єкту культурної спадщини національного значення з охоронним номером 130032-Н було обговорено аварійний стан південної частини цегляного хвилястого барокового муру Палацу Потоцьких та необхідність вжиття заходів», – йдеться у повідомленні.

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Наступного дня після зустрічі частина цегляного хвилястого барокового муру Палацу Потоцьких обвалилася.

Довідка

Кристинопольський палац (інші назви – Палац Потоцьких у Червонограді) – пам’ятка архітектури місцевого значення у місті Червоноград.

У 1756 -1760 рр. Ф. С. Потоцький (онук Фелікса Казимира Потоцького) перебудував Кристинопольський маєток Ф. К. Потоцького на палац французького стилю й оточив його парком.

В 1856 році після пожежі палац був частково перебудований, тоді був змінений фасад, але палац зберіг свої загальні риси. Під час Першої світової війни російські війська значно знищили палац зсередини – вони повиривали вікна, двері, сходи, поруйнували каміни тощо.

На початку XX ст. замку вже не було. За нашого часу замку також не існує, залишився в жалюгідному стані тільки палац. Тому одним з пріоритетних завдань є реставрація палацу, що надало б йому цінності як туристичного об’єкта.

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Фото: Кrystynopol.info

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