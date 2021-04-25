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Низка вулиць у Львові та Лисиничах 26 квітня буде без газу

Вероніка Рой

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У понеділок, 26 квітня, через проведення ремонтних робіт декілька вулиць у Львові та Лисиничах буде без газопостачання. Про це інформує АТ «Львівгаз».

Завтра проводитимуть невідкладні роботи на підземному газопроводі. У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання у деяких районах Львова та с. Лисиничі.

У Львові без газу будуть такі вулиці:

  • вул. Тракт Глинянський,152, котеджі
  • вул.Лодія,1,2,3,3а,3б,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,20а,21,22,24,26,26а,35,36,37,39,42,44,45,53.
  • вул. Залісна,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12.

У с. Лисиничі без газопостачання будуть такі вулиці:

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  • вул.Львівська,
  • вул.Коновки,
  • вул.Винниківська,
  • вул.Шевченка,
  • вул.Бандери.

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