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Львівщина вже на 45% виконала весняний призов

Вероніка Рой

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На Львівщині з квітня триває весняний призов. За час до лав ЗСУ відправили 45% призовників. Про це повідомив т.в.о. Львівського обласного військового комісара полковник Борис Андреєв, передає пресслужба ЛОДА.

«Станом на сьогодні до лав Збройних Сил України та інших військових формувань відправлено 295 призовників , що становить 45,1% планового завдання», – зазначив він.

Нагадаємо, з квітня на Львівщині розпочалася весняна призовна кампанія на військову строкову службу. Триватиме вона до червня.

Під час весняного призову до війська заплановано призвати 655 юнаків з Львівщини. З них 286 осіб підуть у Збройні Сили України, 224 – у Національну гвардію України, у Державну службу спеціального транспорту – 25 та у Державну прикордонну службу України – 120 осіб.

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