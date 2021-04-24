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Заморозки та опади: якою буде погода на Львівщині на Вербну неділю

Вероніка Рой

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У неділю, 25 квітня, на Львівщині прогнозують заморозки, також можливий мокрий сніг з дощем. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями. На території області можливі опади: мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці буде слабкий туман, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0-4°. Натомість вдень стовпчики термометра піднімуться до 9 градусів тепла. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

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Нагадаємо, потепління синоптики прогнозують з середи, 28 квітня.

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