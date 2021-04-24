Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Потепління в Україні очікується із середи, 28 квітня. Натомість на Вербну неділю в країні буде прохолодно. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, на Вербну неділю варто очікувати заморозків.

«Вербна неділя в Україні буде холодною. Вночі – заморозки, вдень +7+11 градусів, на Сході та Півдні трохи тепліше, до +11+14 градусів. Дощі пройдуть періодично у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. У горах – мокрий сніг», – написала Наталія Діденко.

Вона додала, що потепління українцям варто очікувати із середи, 28 квітня.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.