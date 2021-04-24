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До загальноміської толоки у Львові долучилися понад 2000 людей

Вероніка Рой

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У суботу, 24 квітня, у Львові та населених пунктах Львівської МТГ відбувається прибирання до Великодніх свят. До толоки вже долучилося понад 2000 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, станом сьогодні на обід до прибирання у місті було залучено понад 1700 осіб, ще 420 людей прибирали у парках, висаджено 52 дерева, зібрано 737 м куб сміття, також на переробку скеровано розкрижовані гілки дерев – 749 м куб. Загалом прибрано 70% територій цвинтарів. Цю роботу буде продовжено у понеділок.

«Ми толоку проводили і в пятницю, і в суботу. Були залучені підприємства, установи, організації. Толока проведена у запланованих місцях. Багато сміття зібрали у кульки, будемо його сьогодні забирати, також розкрижували дерева, де необхідно було. Люди вийшли, поприбирали і за це велике дякую, що допомогли підготувати місто до Великодніх свят. Всі заплановані місця ми прибрали», – каже Ірина Маруняк.

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Для зручності львів’ян напрацювали інтерактивну карту, на якій зібрано місця, зокрема важкодоступні території, які особливо потребують прибирання.

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Фото: ЛМР

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