Будинок книги у Львові передумали продавати

Національна акціонерна компанія «Надра України» не продаватиме Будинок книги на вул. Міцкевича, 8 у Львові. Компанія вирішила більше заробляти за рахунок оренди приміщень.

В інтерв’ю Nadra.info очільник НАК «Надра України» Тарас Кузьмич повідомив, що будівлю «першого львівського хамрочоса» хотіли продали з аукціону за 445 млн грн, щоб погасити борги дочірнього підприємства «Західукргеологія» та уникнути банкрутства. Саме ДП «Західукргеологія» зараз розпоряджається будівлею на вул. Міцкевича, 8 у Львові. Проте аукціон не відбувся. У «Надра України» знайшли інший спосіб вирішення проблеми ДП «Західукргеологія».

«Спочатку покупець не знайшовся за результатами проведеного аукціону, а потім змінилися обставини в нас. Ми продавали будівлю за стартовою ціною 445 млн грн згідно із оцінкою. «Будинок книги» був визначений як найбільший актив, продаж якого дасть змогу погасити всі борги ДП та уникнути їх банкрутства. Але, фактично, роль такого активу виконала угода з продажу корпоративних прав «Надра Юзівська». Завдяки цьому, «Будинок книги» на сьогодні використовується для отримання стабільних доходів від здачі в оренду», – каже Тарас Кузьмич.

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Також, за словами Кузьмича, компанія доручила ДП «Західукргеологія», як балансоутримувачу, переглянути всі діючі договори оренди в бік збільшення орендної плати та відповідності їх умов сьогоденню.

«Порівняно з попередніми умовами договору орендна плата збільшилась від 50 до 140 %, про що укладені додаткові угоди з орендарями», – зазначає очільник НАК «Надра України».

Він повідомив, що також було розірвано 16 договорів. За словами Тараса Кузьмича, «це стосується недобросовісних орендарів, які передавали орендоване майно в суборенду без письмового дозволу НАК та ДП, за ціною, значно вищою, ніж орендна плата». Більше того, вказані орендарі порушували свої зобов’язання щодо своєчасного та повного розрахунку з ДП «Західукргеологія».

«З такими орендарями були достроково припинені договори оренди та укладені договори оренди напряму з їх суборендарями, що забезпечило збільшення доходів для дочірнього підприємства у зв’язку із збільшенням суми орендної плати близько 1 млн грн загалом», – додав він.

Будинок на площі Адама Міцкевича, 8, відомий як «перший львівський хмарочос», споруджений в 1912—1921 роках. Здавна львів’яни звикли, що на першому поверсі цього будинку розташована книгарня, і народна назва його – «Будинок книги».

На сьогодні будівлею користується ДП «Західукргеологія», яке підпорядковане НАК «Надра України». Приміщення в будівлі здані в оренду під аптеку, магазини, книгарню, офіси.

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