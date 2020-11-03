Будинок книги у Львові збираються продати за 445 млн грн

Національна акціонерна компанія «Надра України» виставила на аукціон будівлю на вул. Міцкевича, 8 у Львові, відому як Будинок книги та «перший львівський хмарочос». Про це інформує пресслужба компанії.

Як повідомили у компанії, переможець електронних торгів, який запропонує найкращу ціну, повинен буде виконати низку умов, які пов’язані із дотриманням норм чинного законодавства України в галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно нерухомого майна. Зокрема, переможець повинен сприяти збереженню приміщень під книгарню та аптеку, які історично знаходяться на першому поверсі будівлі.

У «Надра України» зауважують, ініціатором продажу майна виступило саме ДП «Західукргеологія», адміністративний апарат якого розміщений у цій будівлі, аби отримати від продажу кошти для погашення існуючих боргів та уникнення банкрутства підприємства.

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Зазначимо, стартова ціна лоту становить 445 000 000 грн. Споруда має 7 поверхів, її загальна площа становить 8273,8 м². Аукціон запланований на 1 грудня цього року.

На сьогодні будівлею користується ДП «Західукргеологія», яке підпорядковане НАК «Надра України». Приміщення в будівлі здані в оренду під аптеку, магазини, книгарню, офіси.

Нагадаємо, цьогоріч у серпні електронному майданчику тендерів «Вер-Тас» з’явилося оголошення про продаж Будинку книги на площі Міцкевича у Львові. Тоді «перший львівський хмарочос» хотіли продати за 16,2 млн доларів. Після цього оголошення міськрада Львова офіційно звернулись в ПрАТ «НАК Надра України», щоб в угоді продажу був окремий пункт – про збереження автентичної аптеки.

Будинок на площі Адама Міцкевича, 8, відомий як «перший львівський хмарочос», споруджений в 1912—1921 роках. Здавна львів’яни звикли, що на першому поверсі цього будинку розташована книгарня, і народна назва його – «Будинок книги».

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