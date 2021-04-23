Триповерховий будинок на вулиці Бандери перебудують під офіси. Візуалізація

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив перебудову нежитлового 3-поверхового будинку на вул. Степана Бандери, 87 під офіси. Тут збираються підняти дах та облаштувати підземний поверх. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні 23 квітня виконавчий комітет видав ТзОВ «Гранд-палац» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлового будинку на вул. Степана Бандери, 87 під офіси. Він не є пам’яткою архітектури, проте розташований у межах історичного ареалу Львова.

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Як видно з попередньої візуалізації, у будівлі планують підняти дах, аби облаштувати мансарду з великими панорамними вікнами. Також тут з’явиться підземний поверх, відтак загалом із 3-поверхового будинку зроблять фактично 5-поверховий.

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Після реконструкції площа будинку становитиме майже 1700 м кв. Майже всю її займуть офіси, втім також тут буде заклад харчування. У дворі збираються висадити дерева, встановити велопарковку, а на фасаді обіцяють відновити втрачені елементи оздоблення.

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Заплановано, що новому офісному центрі зможуть працювати 96 людей, втім для паркування автомобілів тут передбачають лише 10 місць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гранд-палац» зареєстроване за місцем майбутньої реставрації й існує з кінця 2019 року. Його засновницями є мешканка Сокільників Світлана Дорош та жителька Оброшиного Юлія Кондрат.

Обом жінкам також належить ТзОВ «Вест-хорс», яке займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомості.

Додамо, що житловий будинок на вул. Степана Бандери, 87 збудували у 1892 році за проєктом польського архітектора Анджея Ґоломба.

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