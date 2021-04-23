ОСТАННІ НОВИНИ

Триповерховий будинок на вулиці Бандери перебудують під офіси. Візуалізація

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив перебудову нежитлового 3-поверхового будинку на вул. Степана Бандери, 87 під офіси. Тут збираються підняти дах та облаштувати підземний поверх. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні 23 квітня виконавчий комітет видав ТзОВ «Гранд-палац» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлового будинку на вул. Степана Бандери, 87 під офіси. Він не є пам’яткою архітектури, проте розташований у межах історичного ареалу Львова.

Як видно з попередньої візуалізації, у будівлі планують підняти дах, аби облаштувати мансарду з великими панорамними вікнами. Також тут з’явиться підземний поверх, відтак загалом із 3-поверхового будинку зроблять фактично 5-поверховий.

Реклама партнерів

Після реконструкції площа будинку становитиме майже 1700 м кв. Майже всю її займуть офіси, втім також тут буде заклад харчування. У дворі збираються висадити дерева, встановити велопарковку, а на фасаді обіцяють відновити втрачені елементи оздоблення.

Натисніть на зображення для збільшення

Заплановано, що новому офісному центрі зможуть працювати 96 людей, втім для паркування автомобілів тут передбачають лише 10 місць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гранд-палац» зареєстроване за місцем майбутньої реставрації й існує з кінця 2019 року. Його засновницями є мешканка Сокільників Світлана Дорош та жителька Оброшиного Юлія Кондрат.

Обом жінкам також належить ТзОВ «Вест-хорс», яке займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомості.

Додамо, що житловий будинок на вул. Степана Бандери, 87 збудували у 1892 році за проєктом польського архітектора Анджея Ґоломба.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті
Юлія Осим
Пасажир vs контролер. Як не стати відбувайлом у львівському електротранспорті

Користуючись міським електротранспортом у Львові, ви геть не застраховані від штрафу контролера. Здавалось би, що існуют...

Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...