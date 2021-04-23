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Ще одну пам’ятку в центрі Львова перебудують під офіси

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив реставрацію з переплануванням пам’ятки архітектури на вул. Чайковсього, 6 під офіси. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 23 квітня, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження отримало Об’єднання профспілок Львівщини. Йому дозволили перепланувати приміщення 4-поверхового будинку на вул. Чайковського, 6 із розширенням горища. По завершенню всіх робіт тут облаштують офіси.

Зазначимо, що цей будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, він належить Профспілкам Львівщини. Приміщення тут вже давно здають під офіси, а тепер під цю функцію перебудують ще й горище.

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Своїм рішенням виконком встановив, що висота пам’ятки після реставрації і перепланування має залишитись незмінною – 23,57 м.

Будинок на вул. Чайковського, 6 – пам’ятка ранньої сецесії, зразок престижного житла початку ХХ століття. Його збудували для адвоката Адольфа Сеґаля.

У радянські часи будівлі оселилися обласні комітети різних профспілок. Також вона стала офісом і для кооперативного банку, редакції «Газети банкової», Крайової промислової спілки та інших орендарів.

У приміщенні першого поверху будинку прибрали всі перегородки, таким чином утворивши витягнутий Г-подібний простір. Тут відкрили продуктову крамницю, яку львів’яни небезпідставно прозвали «сквозняком». Вона функціонує й дотепер.

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