На кордоні з Польщею затримали контрабанду бурштину

У п’ятницю, 23 квітня, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали 39-річного українця, який потайки хотів перевезти більше 9 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.
Сьогодні вранці прикордонники зупинили мікроавтобус «Фіат», яким керував 39-річний українець. Авто прямували до Польщі через пункт пропуску «Шегині».
Співробітники Львівського прикордонного загону ініціювали поглиблений огляд авто. Під час перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили майже 9 кілограмів контрабандного бурштину. «Сонячне» каміння знаходилось у порожнинах порогів авто.
Бурштин було вилучено, суму встановлять додатково.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Фото: прикордонники
Таня Онисимчук