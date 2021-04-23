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На кордоні з Польщею затримали контрабанду бурштину

Таня Онисимчук

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У п’ятницю, 23 квітня, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали 39-річного українця, який потайки хотів перевезти більше 9 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі.

Сьогодні вранці прикордонники зупинили мікроавтобус «Фіат», яким керував 39-річний українець. Авто прямували до Польщі через пункт пропуску «Шегині».

Співробітники Львівського прикордонного загону ініціювали поглиблений огляд авто. Під час перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили майже 9 кілограмів контрабандного бурштину. «Сонячне» каміння знаходилось у порожнинах порогів авто.

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Бурштин було вилучено, суму встановлять додатково.

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Фото: прикордонники

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