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Львівські патрульні влаштували погоню за п’яним водієм Porsche, який вчинив три ДТП

Вероніка Рой

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У четвер, 22 квітня, у Львові затримали п’яного 40-річного водія Porsche Cayenne, який вчинив три ДТП та втікав під патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Близько 19:15 на вулиці Вітовського,55 патрульні помітили автомобіль Porsche Cayenne під керуванням 40-річного водія з ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік на вулицях Саксаганського та Князя Романа вчинив ДТП без потерпілих та втік.

На вимогу працівників поліції зупинитися водій продовжив рух. Під час переслідування на вул. Стрийській, 78, рухаючись заднім ходом, він зіткнувся зі службовим автомобілем поліцейських Skoda Rapid. Згодом патрульні затримали чоловіка. Внаслідок ДТП потерпілих немає.

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На водія склали одразу сім адмінпротоколів. Зокрема, три за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), два – за п. 4 ст. 122 (залишення місця ДТП), один – за п. 2 ст. 122 (невиконання вимог про зупинку). Крім цього за водія склали протокол за п. 1 ст. 130 на підставі висновку лікаря (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

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Фото: патрульна поліція

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