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Львівські «Кажани» втретє вибороли звання чемпіонів України з волейболу

Діана Чорна

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Львівська команда ВК «Барком-Кажани», обігравши ВК «Епіцентр-Подоляни» з рахунком 3:0 виборола звання чемпіона України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

«Стіни власного майданчика не допомогли «Епіцентру» відігратись. Хоча у першому сеті команди йшли на рівних, а в середині матчу господарі навіть опинилися попереду», – йдеться у повідомленні.

Варто відзначити кращих гравців матчу, серед яких: догравальний гравець чемпіонату Ілля Ковальов, центральний блокуючий Юрій Семенюк, діагональний чемпіонату Антон Квафарена та ліберо Горден Брова.

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Нагадаємо, два домашні матчі між ВК «Барком-Кажани» та ВК «Епіцентр-Подоляни» також завершились із рахунком 3:0 на користь «кажанів».

Додамо, що чемпіонами України «Кажани» стали втретє. Крім того, у цьому сезоні львівська команда завоювали всі волейбольні нагороди України –  Суперкубок та Кубок.

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