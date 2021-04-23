Львів’ян кличуть на міське прибирання до Великодніх свят

У суботу, 24 квітня, на різних локаціях у всіх районах відбудеться міське прибирання до Великодніх свят. До участі у прибиранні, яке відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень, запрошують усіх охочих мешканців Львова та Львівської МТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Ми до толоки залучаємо підприємства, установи, організації, а також навчальні заклади. Взяти участь закликаємо мешканців, а також підприємців, щоб прибирали біля своїх установ, організацій, кафе, ресторанів, аби там було чисто. Також плануємо проведення толоки в парках, скверах, прибиратимемо дитячі та спортивні майданчики, а також залучаємо бригади, які будуть розкрижовувати дерева, що попадали. Гілки також плануємо позбирати, відвезти і здати для переробки», – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Місто напрацьовує карту локацій, зокрема важкодоступні території, які особливо потребують прибирання. Однак мешканці можуть долучатись, прибравши власні прибудинкові території, дитячі майданчики чи висадивши квіти.

«Якщо говорити про наші районні адміністрації, то вони також планують в районах толоки. В середньому буде по 4-7 локацій у кожному районі. До прибирання будуть долучатись управляючі компанії, мешканці районів і відповідні підприємства. Також ми не забуваємо про населені пункти, що увійшли до ОТГ та приєднались до міста Львова. Там також відбуватимуться толоки. Залучаємо людей, які проживають на цих територіях, і залучаємо підприємства, які там працюють. Я думаю, що це буде у них перше таке прибирання, аби навести порядок на своїх територіях до свят. Також ми плануємо, що до кінця суботи ми будемо мати інформацію про те, скільки людей взяли участь у проведені заходів», – розповідає Ірина Маруняк.

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В управлінні екології та природних ресурсів додають, що особливу увагу цього року приділятимуть важкодоступним місцям. Зокрема, йдеться про яри та території, де рідко ходять люди та які є засміченими.

«Цього року ми намагаємося сконцентруватись на тих місцях, де насправді є засмічення. Відповідно, такі території є і у деяких парках. Йдеться про важкодоступні місця, куди менше ходять люди, наприклад, яри чи території, де мешканці щось викидають біля приватного сектору тощо. Ми всі знаємо, що такі ділянки по Львову є, ми їх інвентаризували і, відповідно, всі сили цього року підуть на те, щоби прибирати саме такі райони. Локацій буде багато. Ми працюємо над створенням інтерактивної карти, на якій будь-який мешканець може знайти біля дому конкретні локації, які потребують прибирання», – додала керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

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