Через пожежу «Тюрма на Лонцького» зазнала збитків. Під загрозою опинилася експозиція

У четвер, 22 квітня, на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», що розташований на вул. Степана Бандери,1 у Львові, виникла пожежа. Гасіння призвело до затоплення приміщень музею, що загрожує руйнуванням експозиції. Відтак небайдужих просять долучитися до відновлення музею. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Володимир В’ятрович.

Нардеп із посиланням на директора музею Руслана Забілого розповідає, що займання сталося у котельні СБУ, яка є прилеглою до будівлі музею. Вогонь швидко перекинувся на територію музею. Через це зайнялися перекриття даху, обвуглилися вікна першого поверху, частина шиб на всіх трьох поверхах вибита. Крім цього гасіння призвело до затоплення приміщень музею, вода досі стоїть і руйнує будівлю.

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«Музей зазнав вагомих збитків: понищена проводка, опалення, невідкладною є реставрація. Адже найцінніший експонат Музею – це сама споруда тюрми. Завдяки відданості і хоробрості працівниці музею Лідії Тополевської, яка кинулася рятувати спадщину та історичні цінності, вдалося уникнути низки руйнувань, щоб пробитися всередину крізь укріплену і заґратовану тюрму. Лідія Тополевська весь час перебувала заблокована на третьому поверсі приміщення, серед диму і вогню, але, на щастя і завдяки пожежникам, не постраждала», – розповідає Володимир В’ятрович.

За його словами, була створена комісія, яка оцінить збитки пожежі. До неї увійшли співробітники музею, фахівці з мерії, представники Галицької районної адміністрації м. Львова.

Втім Володимир В’ятрович стверджує, що оцінити повний масштаб втрат вдасться з часом, оскільки наразі перекриття наповнені водою і це загрожує зберіганню фондів та руйнуванням експозиції.

«Найцінніше майно – архів ОУН та УПА, а також спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, під загрозою затоплення. Як і вцілілі наразі і фондосховища та лабораторія музею. Та вже зараз є очевидним, що музей потребує коштів для відновлення, найперше – перекриття даху, що зараз відкритий для дощів та негоди, встановлення дверей та вікон, осушування приміщень щодо», – інформує нардеп.

Музею та партнер і співзасновник Центр Досліджень Визвольного Руху звертаються за фінансовою підтримкою, яка допоможе у відновленні музею. Бажаючих допомогти просять перевести кошти на картку Приват Банку 5168752000922339 (Слабоспицький Олег). Інші рахунки будуть оприлюднені згодом.

Тюрма на Лонцького – колишня тюрма у Львові, яка використовувалася в 20 столітті як політична в’язниця польською, радянською та нацистською владами. З 2009 року – Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

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Фото: Володимир В’ятрович