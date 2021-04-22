42 рятувальники гасли пожежу у котельні на вулиці Степана Бандери

У четвер, 22 квітня, у котельні на вулиці Степана Бандери, 1 у Львові сталася пожежа. Гасити її довелося 42 рятувальникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла о 15:42 в котельні, що на вулиці на вулиці Степана Бандери, 1 у Львові. До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

За даними ЗМІ, пожежа сталася поруч з музеєм-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», що розташований на вул. Степана Бандери,1.

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Пожежу вдалось локалізували о 16:21 та ліквідували о 16:45. До ліквідації займання залучалось 9 одиниць спецтехніки та 42 рятувальники.

Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС