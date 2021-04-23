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Через ДТП на Стефаника ускладнено рух транспорту

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 23 квітня, у Львові трапилася ДТП за участі двох автомобілів. У зв’язку з цим ускладнено рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

ДТП на вулиці Стефаника трапилася орієнтовно в 10:30. З відео видно, що один з автомобілів, здаючи на назад, зіткнувся з іншим авто. Наразі на місці працюють поліцейські.

У зв’язку з ДТП ускладнено рух транспорту. Патрульні просять львів’ян оминати цю ділянку дороги.


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