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Львівська залізниця відновила курсування потяга зі Львова до Чернівців

Вероніка Рой

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З п’ятниці, 23 квітня, у зв’язку із виходом Чернівецькій області з «червоної зони» АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування потяга у регіональному пасажирському сполученні Львів – Чернівці. Про це інформує пресслужба Львівської залізниці.

З 22 квітня Чернівецька область переходить у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Відтак на Львівській залізниці відновлюється курсування регіонального поїзда № 701/702 сполученням Чернівці – Львів зі зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.

Починаючи з 23 квітня, поїзд № 702 вирушатиме зі Львова щодня, окрім середи, о 18:09. Також з 24 квітня поїзд № 701 вирушатиме з Чернівців щодня, окрім четверга, о 06:04,

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