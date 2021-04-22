Львівська залізниця відновила курсування потяга зі Львова до Чернівців

З п’ятниці, 23 квітня, у зв’язку із виходом Чернівецькій області з «червоної зони» АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування потяга у регіональному пасажирському сполученні Львів – Чернівці. Про це інформує пресслужба Львівської залізниці.

З 22 квітня Чернівецька область переходить у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Відтак на Львівській залізниці відновлюється курсування регіонального поїзда № 701/702 сполученням Чернівці – Львів зі зупинками на станціях Снятин, Коломия, Івано-Франківськ та Ходорів.

Починаючи з 23 квітня, поїзд № 702 вирушатиме зі Львова щодня, окрім середи, о 18:09. Також з 24 квітня поїзд № 701 вирушатиме з Чернівців щодня, окрім четверга, о 06:04,

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів