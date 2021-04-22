Україна отримає 2,5 млрд гривень на боротьбу з COVID-19

Україна отримає 2,5 млрд гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для боротьби із COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає пресслужба МОЗ.

«Кабінет Міністрів України погодив запропоновану Міністерством охорони здоров’я Угоду про позику в рамках проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», – зазначила Шаталова.

Заступниця міністра заявила, що документ передбачає, зокрема, кошти для закупівлі вакцини проти Covid-19 на суму близько 840 млн грн. Додатково угодою передбачено її доправлення до України, закупівля обладнання, а також проведення тренінгів з утилізації відходів.

Крім того, передбачена закупівля додаткового обладнання, зокрема для забезпечення холодового ланцюга, на заміну наявних у пунктах щеплення холодильників та для секвенування штамів походження вірусу.

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Приблизно 900 мільйонів гривень отримає загальний фонд державного бюджету за виконання показників успішності реалізації пунктів проєкту.

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