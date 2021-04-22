У зоні ООС загинув український військовий

22 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил український військовослужбовець отримав осколкове поранення, що виявилось несумісним з життям. Про це повідомили в Facebook ОТУ «Північ», передає Львівський портал.

Військовий отримав несумісне з життям поранення в смузі відповідальності ОТУ «Північ».

Про дії російських збройних формувань повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Зараз на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

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«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню», – додають військові.

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