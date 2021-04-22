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У Львові з дев'ятого поверху впав молодий чоловік

Андрій Котенський

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У Львові з балкону дев’ятого поверху впав 23-річний львів’янин. Від отриманих травм молодий чоловік загинув на місці події. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Інцидент трапився ввечері, 21 квітня, на вулиці Симоненка.

«Молодий чоловік випав з балкону загального користування будинку №3 на вулиці Симоненка та загинув. Як встановили слідчі, загиблому було 23 роки. Він жив на тій самій вулиці, неподалік. Відкрито кримінальне проводження», – повідомила Світлана Добровольська.

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Причиною загибелі хлопця могло бути самогубство.

Фото ілюстративне.

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