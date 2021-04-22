15 квітня у Львівському перинатальному центрі народилась трійня: двоє хлопчиків та дівчинка. Про це медзаклад повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

Новонароджених назвали Матвієм, Тимофієм та Лідією. Хлопчики народились з вагою 2260 г та 2400 г, а дівчинка – 2370 г.

Мама трійні Ганна 10 днів перебувала у відділенні патології вагітності під наглядом лікарів. На 35-36 тижні їй зробили кесарів розтин.

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Фото: Facebook/Львівський перинатальний центр