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У «Львівелектротрансі» не знають, скільки «зайців» спіймали

Юлія Осим

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У ЛКП «Львівелектротранс» не можуть порахувати впійманих «зайців». Дані зводять щокварталу, проте за перший квартал цього року досі не підбили підсумків. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, на наш запит щодо кількості виявлених штрафників за безквитковий проїзд у міських трамваях і тролейбусах Львова у комунального перевізника «Львівелектротранс» не надали таких даних. Пояснили це тим, що досі не порахували усіх порушників від початку року.

Натомість нещодавно у ЗМІ бригадир групи контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Фок повідомив, що конфліктних ситуацій із порушниками правил проїзду у міському електротранспорті виникає близько 500 щотижня. Він також додав, що штрафують різних пасажирів, і більшість сплачує штраф без заперечень.

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Детальніше про нещодавній випадок з оштрафованою львівською депутаткою та загалом про те, як не стати «цапом-відбувайлом» для контролерів, читайте за посиланням.

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