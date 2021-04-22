У Дрогобичі водій таксі врятував заблукалу бабусю

У Дрогобичі водій таксі допоміг 92-річній пенсіонерці, яка заблукала у нічному місті та не могла потрапити додому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, у ніч на 22 квітня, близько четвертої години ночі, на одній із вулиць Дрогобича водій таксі натрапив на розгублену жінку похилого віку. Налякана старенька не могла назвати свого імені та адреси проживання. Відтак, чоловік довіз пенсіонерку до Дрогобицького районного відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що заблукала бабуся – 92-річна жителька районного центру. Про розшук старшої жінки повідомили родичів та доставили її за місцем проживання. Загрози життю та здоров’ю бабусі не має.

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Також, поліцейські висловили вдячність небайдужому таксисту, який не залишився осторонь та допоміг безпорадній жінці у цій непростій ситуації.

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