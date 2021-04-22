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До Дня пам’яті та примирення 77 тисяч ветеранів Львівщини отримають виплати

Ольга Денисяка

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З нагоди Дня пам’яті та примирення ветерани й учасники бойових дій отримають щорічні разові виплати. Зокрема, на Львівщині такі виплати отримають 77 539 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Щорічна виплата цього річ буде становити:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
    I групи – 4421 грн, II групи – 3906 грн, III групи – 3391 грн;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1491 грн;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4421 грн;
  • членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 966 грн;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 грн.

Особи, які не отримають виплати до 5 травня,  можуть вернутися за нею до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня.

Директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Віктор Степанюк зазначив, що згідно з рішенням уряду про виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, у квітні з державного бюджету на Львівщину надійшло 86,2 млн гривень. Виплату отримають 77539 одержувачів.

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Як відомо, 8 травня у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни.

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