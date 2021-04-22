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Борщовий набір та м'ясо-молочні продукти: що на Львівщині подорожчало найбільше?

Вероніка Рой

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Станом на середину квітня цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше на Львівщині подорожчав борщовий набір та м’ясо-молочні продукти. Натомість майже не змінилась ціна на лікарські засоби та засоби медичного призначення. Про це йшлося на нараді першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика з представниками обласного управління статистики та територіального відділення Антимонопольного комітету

Окрім подорожчання борщового набору та м’ясо-молочних продуктів, в області суттєво зросла ціна на соняшникову олію та цукор. Тут вартість піднялась на понад 90%. Зросло в ціні також паливо: бензин А-95, дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Як зазначили у територіальному відділенні Антимонопольного комітету України, такі тенденції зростання є загальноукраїнськими, а монополія на ринку цих груп товарів відсутня.

«Нас не влаштовує динаміка цін на соціально значущі товари. Особливо негативною ця тенденція є напередодні Великодніх свят. Має бути належний моніторинг цін на такі товари і відповідна реакція. Дуже важливо розуміти чи немає спекулятивної складової на рівні виробник-посередник-реалізатор, яка можливо зумовлює підвищення цін», – зазначає перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

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За підсумками наради територіальне відділення Антимонопольного комітету має отримати інформацію від роздрібних мереж про закупівельні та роздрібні ціни на соціально-значущі товари у Львівській області та провести аналіз суттєвого зростання цін на такі товари.

Окрім того, провести дослідження стану конкуренції на ринку закупівлі соціально-значущих товарів в області та вжити заходів по приведенню базових закупівельних цін на товари до економічно обґрунтованого рівня. Роздрібним мережам рекомендуватимуть знизити націнку на соціально значущі товари.

Нагадаємо, Львівський портал інформував, що у березні на Львівщині найбільше ціни зросли на соняшникову олію та курятину – ці продукти подорожчали на 15% та маже 8% відповідно. Натомість подешевшали яйця.

Крім цього економісти порахували, у скільки цьогоріч українцям обійдеться великодній кошик. За їх підрахунками, великодній кошик зросте на 10-15%. Відтак скромний кошик обійдеться приблизно у 850 грн.

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