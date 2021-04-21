Зі Львова – до французького Монпельє. FlixBus запускає новий маршрут

З четверга, 22 квітня, найбільший оператор автобусних перевезень Європи, компанія FlixBus, запускає новий маршрут зі Львова до французького міста Монпельє, що знаходиться на півдні країни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Перший рейс нової лінії відбудеться вже 22 квітня. Далі автобуси відправлятимуться зі Львова щочетверга о 13:45 зі Стрийського автовокзалу та робитимуть додаткову зупинку біля Центрального залізничного вокзалу, а назад з Монпельє – по вівторках о 12:00. Монпельє є транспортним хабом FlixBus, звідки прямими рейсами можна дістатися до багатьох міст Франції та інших країн Європи.

Повний маршрут лінії CUA079 Львів-Монпельє виглядає так:

Львів – Мукачево – Ніцца – Ле-Канне – Марсель – Екс-ан-Прованс – Авіньйон – Нім – Монпельє.

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Автобуси матимуть оригінальне маркування автобусного партнера – Alexbus із зеленим маркування «In cooperation with FlixBus», які дозволять пасажирам ідентифікувати автобуси на зупинках. Всередині автобуси мають «зелену зону» для пасажирів FlixBus – місця, відзначені зеленими наклейками.

Автобуси Setra, які курсуватимуть на новому маршруті, відповідатимуть базовим стандартам FlixBus. Зокрема, матимуть туалет, USB-розетки, безкоштовний Wi-Fi на борту, кондиціонери.

На всіх лініях FlixBus діють посилені стандарти безпеки та гігієни. Зокрема, в автобусі необхідно носити захисну маску, прикриваючи ніс та рот, а після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів.

Компанія також нагадує, що перед поїздкою необхідно перевірити поточні правила та особливості в’їзду до країни прямування. Для більшості міжнародних поїздок додатково необхідний негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Додамо, що зі Львова вже проходять 12 прямих ліній FlixBus, а саме:

Міжнародні маршрути:

Одеса-Прага-Плзень

Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуць – Брно – Прага – Плзень

Чернівці-Варшава

Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів – Люблін – Варшава

Львів-Монпельє (партнер-перевізник: Alexbus)

Львів – Мукачево – Ніцца – Ле-Канне – Марсель – Екс-ан-Прованс – Авіньйон – Нім – Монпельє

Львів-Острава (партнер-перевізник: Asik)

Львів – Краків – Катовіце – Богумін – Острава

Київ-Краків-Прага (партнер-перевізник: Transtempo)

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Оломоуць – Брно – Прага

Київ-Краків-Росток (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Галле – Дессау – Берлін – Росток

Київ-Кельн (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін – Магдебург – Брунсвік – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – Кельн

Київ-Карлсруе (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангайм – Карлсруе

Київ-Штутгарт (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвікау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт

Київ-Будапешт-Відень (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень

Маршрути Україною

Львів-Київ (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Рівне – Львів

Ужгород-Київ (партнер-перевізник: Euroclub)

Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород

Зазначимо, що FlixBus – німецька транспортна компанія, що спеціалізується на пасажирських автобусних перевезеннях. Заснована у 2013 році в Мюнхені. Станом на 2017 рік компанія здійснювала рейси на 1400 напрямках у 27 країнах Європи.

FlixBus працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками, які надають свої автобуси та документи на маршрути, а сама компанія займається продажем, маркетингом і управлінням графіками.

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