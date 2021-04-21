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У США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

Вероніка Рой

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Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв’язку з поширенням COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Держдепу США, передає УП.

«Не їздіть в Україну через COVID-19. Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров’ю під час подорожей в Україну через коронавірус, указавши на дуже високий рівень захворюваності на COVID-19 в країні», – йдеться у повідомленні Держдепу.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США зазначають, якщо необхідно поїхати в Україну, слід зробити повне щеплення перед поїздкою. Всі мандрівники повинні носити маски, триматися на відстані 6 футів (1,8 м, – ред.) від інших, уникати скупчення людей і мити руки.

Уточнюється, що через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів COVID-19.

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Зазначимо, напередодні повідомлялося, що Держдеп США включить 80% країн світу до списку країн, до яких не варто подорожувати  у зв’язку з “безпрецедентним ризиком для мандрівників” через пандемію COVID-19.

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