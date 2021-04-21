У Новояворівську неповнолітній водій без прав збив мотоцикліста

У Новояворівську неповнолітній хлопець, роз’їжджаючи містом на автомобілі, збив 19-річного мотоцикліста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок ввечері, 20 квітня, орієнтовно о 22:00 год. на вул. Степана Бандери.

Як з’ясували правоохоронці, 17-річний новояворівчанин, який не має водійського посвідчення, на автомобілі Volkswagen Golf збив мотоцикліста, теж місцевого мешканця.

Постраждалий 19-річний хлопець отримав переломи стегна, ребер та гомілки. Його заьрали в лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, яке чекає юного горе-водія, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває слідство.

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