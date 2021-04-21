У Львові вшанували пам’ять загиблого в ООС лейтенанта Андрія Шинкарука

Колектив Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного вшанував пам’ять побратима, лейтенанта Андрія Шинкарука, який загинув 20 квітня 2020 року в зоні проведення Операції обє’днаних сил від вибуху ворожої гранати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної Академії.

Андрій Шинкарук завершив навчання в академії у 2019 році, опісля проходив службу на посаді командира взводу однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України. На момент смерті йому було всього 28 років.

Офіцери та курсанти разом із капеланом академії отцем Андрієм Хомишиним провели молитву та поклали квіти до стели пам’яті полеглих вихованців академії.

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Фото: НАСВ

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