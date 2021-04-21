Трускавець може отримати статус курорту державного значення

21 квітня комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської облради підтримала ідею оголошення природної території міста Трускавця курортною територією державного значення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Тепер Львівська ОДА повинна підготувати та подати до Державного агенства розвитку туризму України клопотання про оголошення природної території Трускавця курортною територією державного значення.

Трускавецькому міському голові обласні депутати рекомендували при підготовці документів для зміни статусу курорту врахувати стратегію розвитку територіальної громади, план просторового розвитку і потенційного розвитку міста в майбутньому, а також забезпечити дотримання прав власників земельних ділянок на території Трускавця.

«При на явності державних програм і необхідного фінансування в першу чергу підтримку надають курортам державного значення. Тому створення такої території в Трускавці – це добра ідея. Але треба розуміти, що державний статус курорту – це лише один із елементів в розвитку території. Потрібні доходи, нові робочі місця, нові ідеї і можливості, тобто те що передбачено стратегією розвитку територіальної громади. До успіху треба йти одночасно кількома шляхами», – зазначив голова комісії Володимир Кирилич.

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Довідково:

Курорти України поділяються на курорти державного та місцевого значення.

До курортів державного значення належать природні території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси і використовуються з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Остаточне рішення про оголошення територій курортами державного значення приймає Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України.

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