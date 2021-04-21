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На Львівщині прогнозують до 5 градусів морозу

Ольга Денисяка

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Впродовж 23-26 квітня синоптики прогнозують на Львівщині похолодання до п’яти градусів морозу. Про повідомляє Львівський портал.

У ДСНС Львівщини попереджають про погіршення погодних умов, зокрема, у Львові та області упродовж 23 – 26 квітня очікуються заморозки 0 – 5º.

Водночас у Львівському гідрометцентрі очікують, що завтра, 22 квітня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ, гроза. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 3 – 5° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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