Мешканці Дублян отримали новий Центр надання адміністративних послуг

У Дублянах на вулиці Шевченка, 4 відкрили Центр надання адміністративних послуг, де обслуговуватимуть мешканців міста і навколишніх сіл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли у мерії, наразі за попереднім записом, зважаючи на карантинні обмеження, офіс може прийняти до 40 осіб за день. Однак згодом він зможе обслуговувати до 200 осіб – мешканців Дублян, Ситихова, Малих Підлісок, Малехова та інших громад.

Також стало відомо, що триває облаштування ЦНАПу в селі Рясне-Руське.

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«ЦНАП у Дублянах дає можливість мешканцям отримувати послуги Львівської міської ради, на місці. Тому нема потреби їхати на площу Ринок, чи до Львова – можна прийти і отримати послуги у Дублянах. Це суттєво спрощує життя для мешканців всієї нашої громади. Найближчим часом такий офіс буде у с. Рясне-Руське і, фактично, вся львівська громада має свій ЦНАП», – зазначив директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.

У новому ЦНАПі передбачено повний спектр надання адміністративних послуг, а саме: подання звернення, запис на прийом до посадовця, подання заяви на отримання адміністративної послуги з суб’єктом надання, яких є виконавчі органи Львівської міської ради чи державні органи влади та отримати її результат. Зокрема тут помжна подати документи на пільговий транспортний квиток чи змінити місце реєстрації.

ЦНАП у Дублянах облаштовано у межах Програми «U-LEAD З Європою», розпочатого Дублянською міською радою та вже спільно продовжено й реалізовано Львівською міською територіальною громадою. Офіс поділений на функціональні зали, де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету. Також є можливість оплати послуг «на місці».

Нагадаємо, ЦНАПи у львівській громаді працюють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. М. Хвильового, 14а, вул. І. Виговського, 32, вул. Г. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374, смт. Рудно – вул. Грушевського, 55, смт. Брюховичі – вул. Івасюка, 2а, м. Винники – вул. Галицька, 12, с. Лисиничі – вул. Шевченка, 48, с. Зашків – вул. Є.Коновальця, 110А.

Графік роботи територіальних підрозділів ЦНАПів: понеділок, вівторок, четвер: 09.00 – 18.00 год. середа: 09.00 – 20.00 год. п’ятниця-субота: 09.00 – 16.00 год.

Перелік усіх послуг, які надає ЦНАП у Львові, можна знайти тут: city.lviv.services.

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