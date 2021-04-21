Львівська філармонія запрошує на концерти онлайн

Під час жорстких обмежень карантину Львівська обласна філармонія закликає своїх слухачів долучитись до онлайн-концертів. Найближчими днями слухачі матимуть можливість насолодитися трьома концертами, де будуть представлені твори не лише українських виконавців, але й закордонних. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Розпочне серію концертів творчий тандем «Тітова & Козловський», що полюбились львівській публіці завдяки чуттєвим та віртуозним виконанням симфонічних творів.

23 квітня о 19:00 презентуватимуть нову концертну програму, в якій поєднано творчість нашого сучасника Євгена Станковича, норвезького романтика Едварда Гріга та неповторного класика – Людвіга ван Бетховена.

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Концерт буде доступний за посиланням тут: YouTube

25 квітня о 18:00 зазвучить австрійський класик Йозеф Гайдн «Гайдн & Сюрприз». Катерина Тітова разом з Академічим симфонічним оркестром виконає дві симфонії та фортепіанний концерт під батутою Вінсента Козловського.

Концерт буде доступний за посиланням тут: YouTube

Третій концерт «Вічне світло» відбудеться 29 квітня о 19:00. Символічно, у Страсний четвер, на сцені концертної зали зазвучить твір Джованні Баттіст Перґолезі «Страдальна мати», що розповідає про страждання Діви Марії протягом її життя.

Програма концерту також включатиме дві композиції американських митців Рода Молдса та Трініті Лі, твори прозвучать у виконанні Софії Соловій (сопрано), Лілії Нікітчук (альт), Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступатимуть під батутою американського дириґента Бенжаміна Лоеба.

Концерт буде доступний за посиланням: YouTube

У слухачів також є можливість не лише слухати концерт, але й підтримати митців на онлайн – платформі Patreon за посиланням: Patreon.Lviv.Philharmonic

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